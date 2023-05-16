Самые красивые боксерши Казахстана подерутся в четвертьфинале Спартакиады

Теги Sports.ru - Казахстан Ангелина Лукас Спорт Казахстана

В 1/4 финала Спартакиады Казахстана в соревнованиях по боксу среди женщин в весовой категории до 54 кг сразятся Ангелина Лукас и Балауса Муздиман, считающиеся самыми красивыми боксершами страны.

Лукас представляет Жамбылскую область, Муздиман – Алматинскую область.

Обладательницей первого номера посева в весе до 54 кг на республиканской Спартакиаде является Жайна Шекербекова из Шымкента, двукратная чемпионка Азии и неоднократный призер чемпионатов мира.

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