Самые красивые боксерши Казахстана подерутся в четвертьфинале Спартакиады
В 1/4 финала Спартакиады Казахстана в соревнованиях по боксу среди женщин в весовой категории до 54 кг сразятся Ангелина Лукас и Балауса Муздиман, считающиеся самыми красивыми боксершами страны.
Лукас представляет Жамбылскую область, Муздиман – Алматинскую область.
Обладательницей первого номера посева в весе до 54 кг на республиканской Спартакиаде является Жайна Шекербекова из Шымкента, двукратная чемпионка Азии и неоднократный призер чемпионатов мира.
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