Министр спорта назвал сумму призовых для чемпионов мира по боксу из Казахстана

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Асхат Оралов назвал сумму вознаграждения казахстанских боксеров на ЧМ в Ташкенте (Узбекистан).

«Ни для кого не секрет, что чемпионы мира официально получают призовые 200 тысяч долларов, а Казахстанская федерация бокса дополнительно выделит еще по сто тысяч долларов каждому чемпиону, а еще у нас есть внутренний регламент министерства и правительства, по которому каждому чемпиону мира окажут дополнительную поддержку в виде 15 тысяч долларов, и тренерам тоже выплатят столько же», – отметил Оралов.

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