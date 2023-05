Алимханулы поздравил сборную Казахстана по боксу

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) опубликовал фото призеров чемпионата мира по боксу из Казахстана, прошедшего в Ташкенте (Узбекистан).

«Поздравляем сборную Казахстана по боксу. Четыре золотых и одна серебряная медали. Чемпионы мира!», – подписал фото Алимханулы.

Congratulations to the Kazakhstan national boxing team. 4 gold and one silver. World Champions! pic.twitter.com/FFD4ES8tGR