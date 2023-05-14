Медальный зачет ЧМ по боксу. Казахстан обошел Россию и Кубу

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В Ташкенте (Узбекистан) завершился ЧМ по боксу.

В тройку лидеров вошли сборная Узбекистана, Казахстан и команда России.

Полностью медальный зачет выглядит так (золото-серебро-бронза):

1. Узбекистан 5-2-2

2. Казахстан 4-1-0

3. Россия 2-4-0

4. Куба 1-3-2

5. Франция 1-1-1 

6. Грузия 0-1-2

7-9. Азербайджан, Бразилия, Монголия 0-1-1

10-11. Италия, Китай 0-1-0

12-13. Индия, Испания 0-0-3

14. Армения 0-0-2

15-18. Иордания, Киргизия, Мексика, Таджикистан 0-0-1

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1 комментарий

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37old
Откуда у России взялось 4 серебра совершенно непонятно.
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