Медальный зачет ЧМ по боксу. Казахстан обошел Россию и Кубу
В Ташкенте (Узбекистан) завершился ЧМ по боксу.
В тройку лидеров вошли сборная Узбекистана, Казахстан и команда России.
Полностью медальный зачет выглядит так (золото-серебро-бронза):
1. Узбекистан 5-2-2
2. Казахстан 4-1-0
3. Россия 2-4-0
4. Куба 1-3-2
5. Франция 1-1-1
6. Грузия 0-1-2
7-9. Азербайджан, Бразилия, Монголия 0-1-1
10-11. Италия, Китай 0-1-0
12-13. Индия, Испания 0-0-3
14. Армения 0-0-2
15-18. Иордания, Киргизия, Мексика, Таджикистан 0-0-1
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