Куат Хамитов: «Сабырхан должен привезти золото с ЧМ в Ташкенте»

Боец MMA Куат Хамитов прокомментировал победу боксера Махмуда Сабырхана в 1/16 финала на ЧМ в Ташкенте.

«Болеем за Лому! Он должен привезти золото», – отметил Хамитов в соцсетях.

На стадии 1/16 финала весовой категории до 54 килограммов Сабырхан одержал уверенную победу над венгерским боксером Иштваной Сакой единогласным решением судей.

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