Евлоев о потенциальном бое Рахмонов – Чимаев: «Шансы 50 на 50»

Российский боец Мовсар Евлоев о потенциальном бое Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева:

«В спортивном плане это очень интересный бой и шансы здесь, на мой взгляд, 50 на 50. Это братские народы, поэтому я бы не хотел, чтобы болельщики обоих спортсменов как-то разогревали этот интерес. В свою очередь, я бы тоже не хотел отдавать предпочтение кому-либо из бойцов»

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