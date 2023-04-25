Куат Хамитов о призовых сборной Казахстана по боксу: «Платить нужно за то, что звучит гимн, а не за то, что бегают толпой по полю»

Боец MMA Куат Хамитов прокомментировал призовые, которые могут получить казахстанские боксеры в случае победы на чемпионате мира в Такшенте (Узбекистан).

«Вот это я понимаю! Платить нужно за то, что звучит гимн, а не за то, что бегают толпой по полю!», — написал Хамитов в соцсетях.

Ранее появилась информация, что казахстанские боксеры могут получить 200 000 долларов от Международной ассоциации бокса (IBA) и еще 100 000 долларов от Федерации бокса Казахстана.

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