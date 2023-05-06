Жалгас Жумагулов об отмене боя в UFC: «Думаю, половину гонорара должны будут выплатить»
Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал, покроет ли UFC издержки по проведению им подготовительных сборов после того, как уже второй бой подряд этого файтера под эгидой организации оказался отменен.
— Что сказать... Насчет UFC — думаю, должны покрыть: я же, как бы, условия выполнил, пришел. Думаю, полгонорара моего должны будут выплатить, — надеется файтер из Казахстана.
Изначально 6 мая Жалгас Жумагулов должен был подраться на турнире UFC 288 с американцем Нэтом Мэнессом, но тот снялся с боя из-за травмы. Тогда в соперники казахстанцу назначили бразильского дебютанта Рафаэля Эстевама, который не сумел уложиться в рамки наилегчайшей весовой категории.
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