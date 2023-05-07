Асылжан Бакытжанулы о возможности подраться в кулачке: «Было предложение, но я не готов»

Казахстанский боец ММА Асылжан Бакытжанулы рассказал о возможности подраться на голых кулаках:

«У меня было предложение выступить по кулачке. Пока я немного не готов драться по кулачке на нынешнем этапе моей карьеры»

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