Николай Самусев о сроках восстановления: «Июнь-июль, Иншаалах»
Экс-чемпион лиги NAIZA в полулегком весе Николай Самусев рассказал о сроках восстановления:
«Альхамдулиллах все отлично. Только вот мениск по сей день меня беспокоит. Но с каждым днем все лучше и лучше, я прям чувствую что восстанавливаюсь. Июнь-июль я буду готов Иншааллах»
Самусев был лишен титула из-за простоя, связанного с травмой.
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