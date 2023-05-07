Рахмонов на третьем месте в полусреднем весе UFC по длине победной серии
Белал Мухаммад одержал 9 подряд победу в полусреднем весе UFC, уступая по этому показателю лишь чемпиону Леону Эдвардсу.
Вслед за Белалом по длине победной серии идет казахстанец Шавкат Рахмонов.
Текущие самые длинные победные серии в полусреднем весе UFC:
Леон Эдвардс / 11 побед подряд
Белял Мухаммад / 9
Шавкат Рахмонов / 5
Мишель Перейра / 5
Уэллс, Гарри, Маддалена / по 4
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