Рахмонов на третьем месте в полусреднем весе UFC по длине победной серии

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад Спорт Казахстана

Белал Мухаммад одержал 9 подряд победу в полусреднем весе UFC, уступая по этому показателю лишь чемпиону Леону Эдвардсу.

Вслед за Белалом по длине победной серии идет казахстанец Шавкат Рахмонов.

Текущие самые длинные победные серии в полусреднем весе UFC:

Леон Эдвардс / 11 побед подряд
Белял Мухаммад / 9
Шавкат Рахмонов / 5
Мишель Перейра / 5
Уэллс, Гарри, Маддалена / по 4

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