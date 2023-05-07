Рахмонов на третьем месте в полусреднем весе UFC по длине победной серии

Белал Мухаммад одержал 9 подряд победу в полусреднем весе UFC, уступая по этому показателю лишь чемпиону Леону Эдвардсу.

Вслед за Белалом по длине победной серии идет казахстанец Шавкат Рахмонов.

Текущие самые длинные победные серии в полусреднем весе UFC:

Леон Эдвардс / 11 побед подряд

Белял Мухаммад / 9

Шавкат Рахмонов / 5

Мишель Перейра / 5

Уэллс, Гарри, Маддалена / по 4

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