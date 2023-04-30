Уроженка Казахстана дебютировала в UFC сенсационной победой

Уроженка Казахстана Ирина Алексеева (4-1) провела свой первый поединок в UFC, при этом выйдя на бой явным андердогом со швейцаркой Штефани Эггер.

Но Ирина сумела завершить соперничество уже в первом раунде, проведя болевой на ногу.

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