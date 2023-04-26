Жан Кособуцкий получил бой с чемпионом WBC и WBO

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Казахстанский боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) договорился о бое с американцем Джаредом Андерсоном (14-0, 14 КО).

Как сообщает журналист Майк Коппингер со ссылкой на источники в ESPN, поединок пройдет 1 июля в родном городе Андерсона Толедо (штат Огайо, США) и станет главным событием шоу ESPN.

Свой последний бой 23-летний Джаред Андерсон провел 8 апреля этого года в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси), где досрочно победил доминиканца Джорджа Ариаса (18-1, 7 КО). На кону стояли титулы чемпиона в хэвивейте по версиям WBC (США) и WBO International.

Предыдущий поединок 34-летнего Жана Кособуцкого состоялся 5 ноября прошлого года в Оберхаузене (Германия), в нем он в третьем раунде нокаутировал немецкого боксера Хуссейна Мухамеда (17-1, 14 КО) и защитил титул WBC International в супертяжах.

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