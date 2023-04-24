Майсурадзе проведет бой на турнире Alash Pride 84
Актюбинец Георгий Майсурадзе (2-0-1) проведет бой на турнире Alash Pride 84.
Его соперником станет россиянин Гаджиали Магомедов (2-1). Свой последний поединок Магомедов провел в AMC Fight Night.
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