Адилов проведет бой с чемпионом Eagle FC

Лига Alash Pride анонсировала разработку боя между Санжаром Адиловым и чемпионом Eagle FC Иргит Овээнчи.

Бойцы должны были провести бой за титул лиги Хабиба, однако этот поединок так и не состоялся. Теперь они могу встретиться в рамках Alash Pride.

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