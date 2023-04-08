Санжар Адилов подписал контракт с Alash Pride

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Санжар Адилов Спорт Казахстана

Лига Alash Pride объявила о подписании контракта с экс-претендентом на пояс лиги Eagle FC Санжаром Адиловым (11-1-1).

«Лига и Данияр Каскарауов благодарит Санжара и его команду за проявленное упорство, трудолюбие и желает ярких нокаутов и серьезных достижений! Следующий бой для Санжара будет претендентский», – говорится в официальном сообщении лиги.

Адилов два последних боя провел в Alash Pride, выиграв досрочно сабмишенами.

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