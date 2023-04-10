Alash Pride проведет турнир в Самаре

14 мая в Самаре пройдёт совместный турнир Российской лиги Open FC и Alash Pride.

В главном бою турнира действующий чемпион Open FC Данил Приказа будет защищать свой пояс в бою с кыргызом Эдилом Эсингуловым.

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