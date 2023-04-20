Руслан Сариев проведет бой на турнире Alash Pride 84
Казахстанский боец Руслан Сариев проведет свой следующий бой 7 мая в Шымкенте на турнире Alash Pride 84.
Руслан последние бои провел в лиге Eagle FC, сейчас идет после поражения.
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