Мейирим Нурсултанов обогнал Жанибека Алимханулы в рейтинге BoxRec

В обновленном рейтинге средневесов статистического сайта BoxRec Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) поднялся на шестую строчку.

После победы над японцем Кадзуто Такесако (15-1, 14 КО) Нурсултанов опередил другого казахстанского боксера, Жанибека Алимханулы, который занимает девятую строчку данного рейтинга.

Возглавляет рейтинг средневесов BoxRec Геннадий Головкин.

Напомним, рейтинги BoxRec составляются компьютером по математической формуле.

«Не разделяю понятия, что должна быть одна родина». Боец UFC Алексеева – о детстве в Казахстане, Роналду и планах на титульный бой

Следующим соперником Рахмонова может стать Гилберт Бернс

Царукян о бое Чимаев – Рахмонов: «У Хамзата намного лучше борьба»