Мейирим Нурсултанов обогнал Жанибека Алимханулы в рейтинге BoxRec

Теги Геннадий Головкин Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Мейирим Нурсултанов Спорт Казахстана

В обновленном рейтинге средневесов статистического сайта BoxRec Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) поднялся на шестую строчку.

После победы над японцем Кадзуто Такесако (15-1, 14 КО) Нурсултанов опередил другого казахстанского боксера, Жанибека Алимханулы, который занимает девятую строчку данного рейтинга.

Возглавляет рейтинг средневесов BoxRec Геннадий Головкин.

Напомним, рейтинги BoxRec составляются компьютером по математической формуле.

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