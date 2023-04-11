Жанибек Алимханулы: «Я боксер, которого больше всего избегают»

Чемпион мира WBO в среднем весе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы обвинил боксеров в избегании боя с ним.

«Я боксер, которого больше всего избегают. Если у вас есть вопросы, то и у меня к вам вопрос. Почему все отказываются драться? Я был претендентом на титул, и многие звезды претендовали на мой титул. Где они сейчас? И кто теперь чемпион?», – написал Алимханулы в социальных сетях.

Напомним, в настоящее время Алимханулы проводит тренировочный лагерь перед боем с канадцем Стивеном Батлером, который состоится 13 мая в Стоктоне, штат Калифорния.

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