Том Леффлер: «Вероятно, Головкин вернется летом»

Теги Геннадий Головкин Том Леффлер бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Промоутер Том Леффлер рассказал о сроках возвращения на ринг экс-чемпиона мира WBA Super/IBF в среднем весе Геннадия Головкина.

– Новости по GGG? Вероятно, он вернется летом. GGG сам принимает решения, поэтому как только он решит, где, когда и с кем он хочет драться, он обо всем объявит, — сказал Том.

Свой последний на сегодняшний день бой GGG провел в сентябре прошлого года, уступив единогласным решением судей Саулю Альваресу. В настоящее время карьера 41-летнего ветерана находится на паузе.

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