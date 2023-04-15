Нурсултанов защитил свой титул WBO
Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов нокаутировал небитого японца Кадзуто Такесако и защитил свой пояс WBO International.
Поединок прошел в Инчхоне (Южная Корея) и стал главным событием вечера бокса.
Для казахстанца это 19 победа в 19-ти боях в профи, 11 из которых досрочные.
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