Нурсултанов защитил свой титул WBO

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Мейирим Нурсултанов Спорт Казахстана

Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов нокаутировал небитого японца Кадзуто Такесако и защитил свой пояс WBO International.

Поединок прошел в Инчхоне (Южная Корея) и стал главным событием вечера бокса.

Для казахстанца это 19 победа в 19-ти боях в профи, 11 из которых досрочные.

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