Мейрим Нурсултанов о бое с Алимханулы: «Зачем казахам драться?»

Мейрим Нурсултанов, входящий в топ рейтингов сразу по нескольким версиям ответил на вопрос о потенциальном бое с Жанибеком Алимханулы:

«Я не думаю, что этот бой состоится. Зачем казахам драться? Есть другие пояса, за которые можно побороться. Приоритетов нет, где будет возможность, там и буду. Я готов к любым предложениям»

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