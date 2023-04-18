Жуман Жумабеков о травме уха: «Просил врачей замотать ухо и выпустить дальше»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Жуман Жумабеков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец Жуман Жумабеков проиграл свой последний бой из-за травмы уха.

Жуман рассказал о травме и желании провести реванш с корейцем Кимом, в бою с которым он и получил эту травму:

«Меня так воспитали – достойно вышел, достойно ушел. Я просил врачей, чтобы замотали ухо, и я продолжил бой. Врачи не разрешили. Проведем работу над ошибками, скорее всего через 1 бой или, когда он проведет бой с Дастаном, иншаллах, я возьму реванш»

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