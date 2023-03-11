Жуман Жумабеков: «Готов заменить Жолдашбека в бою с Су Йоном»

Казахстанский боец лиги NAIZA Жуман Жумабеков в прямом эфире на NAIZADAI заявил, что готов побиться за пояс чемпиона с Су Йоном:

«В случае травмы Султана Жолдашбека, я готов его буду заменить в титульном бою с корейцем Су Йоном. Но если слетит кореец, тогда – нет. Не хочу больше биться с казахами»

Жуман является бывшим чемпионом лиги NAIZA.

Фанаты Рахмонова раскачивают бой с Ковингтоном: атаковали инстаграм американца и требуют ответить на вызов Шавката

«Айбек Шокпутов сказал, что я следующий, кто должен выиграть титул NAIZA». «Лысый хищник» Еренгаипов о тренировках с Жумагуловым, своих воспитанниках в NAIZA и бое за титул

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом