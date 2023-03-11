Жуман Жумабеков: «Готов заменить Жолдашбека в бою с Су Йоном»
Казахстанский боец лиги NAIZA Жуман Жумабеков в прямом эфире на NAIZADAI заявил, что готов побиться за пояс чемпиона с Су Йоном:
«В случае травмы Султана Жолдашбека, я готов его буду заменить в титульном бою с корейцем Су Йоном. Но если слетит кореец, тогда – нет. Не хочу больше биться с казахами»
Жуман является бывшим чемпионом лиги NAIZA.
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