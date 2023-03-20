Жуману Жумабекову порвали ухо. Бой остановили в третьем раунде

Страшную травму в бою с Кимом получил казахстанец Жуман Жумабеков, один из ударов корейца порвал ухо «Арлану».

Бой остановили в третьем раунде, зафиксировав победу Кима Кьюсонга. Эта победа стала для него дебютной в лиге NAIZA.

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