Жуману Жумабекову порвали ухо. Бой остановили в третьем раунде
Страшную травму в бою с Кимом получил казахстанец Жуман Жумабеков, один из ударов корейца порвал ухо «Арлану».
Бой остановили в третьем раунде, зафиксировав победу Кима Кьюсонга. Эта победа стала для него дебютной в лиге NAIZA.
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