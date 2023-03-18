Жуман Жумабеков о бое Резников – Вартанян: «Считаю, что Артем – фаворит»

Экс-чемпион NAIZA Жуман Жумабеков в интервью NAIZADAI назвал своего фаворита в бою Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна:

«Я считаю, что 60 на 40 фаворитом является Артем Резников. При этом Вартанян – очень хороший боец, но Артем способен победить, если подойдет в хорошей форме»

Финал гран-при АСА Резников – Вартанян пройдет в июне на турнире в Сочи.

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