Жуман Жумабеков о бое Резников – Вартанян: «Считаю, что Артем – фаворит»
Экс-чемпион NAIZA Жуман Жумабеков в интервью NAIZADAI назвал своего фаворита в бою Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна:
«Я считаю, что 60 на 40 фаворитом является Артем Резников. При этом Вартанян – очень хороший боец, но Артем способен победить, если подойдет в хорошей форме»
Финал гран-при АСА Резников – Вартанян пройдет в июне на турнире в Сочи.
«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте
«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи
Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»
Комментарии