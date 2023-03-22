Фаниль Рафиков о Жумане Жумабекове: «Ты легенда»

Фаниль Рафиков оценил бой Жумана Жумабекова с корейцем Кимом, который завершился в третьем раунде, остановкой врача:

«Каждый бой – это бой вечера. Жума, ты легенда казахстанского ММА. В бою ты отдал всего себя, скорейшего восстановления»

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»