Фаниль Рафиков о Жумане Жумабекове: «Ты легенда»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Жуман Жумабеков Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Фаниль Рафиков оценил бой Жумана Жумабекова с корейцем Кимом, который завершился в третьем раунде, остановкой врача:

«Каждый бой – это бой вечера. Жума, ты легенда казахстанского ММА. В бою ты отдал всего себя, скорейшего восстановления»

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