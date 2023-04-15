Кайрат Ахметов о бое с Маклареном в ONE: «Закатим красивый поединок»
Казахстанский боец ММА Кайрат Ахметов прокомментировал предстоящий бой против Риса Макларена.
«Изменился ли Макларен как боец за четыре года? Да, он прибавил. Последние два поединка австралиец уверенно выиграл. Причем в одном из них уже в первом раунде оставил не у дел пятого номера рейтинга.
У него все поражения, что называется «близкие». То есть руку могли поднять как одному, так и второму бойцу. За явным преимуществом Риса Макларена ещё никто не побеждал. Я тоже не стою на месте. Надеюсь, что смогу снова удивить соперника из Австралии. Мы оба – опытные бойцы. Уверен, закатим красивый поединок», – сказал Ахметов.
Поединок Ахметов — Макларен пройдет 5 мая на турнире ONE Fight Night 10: Johnson vs. Moraes 3 в Колорадо. В марте 2019 года Ахметов победил Макларена на турнире ONE: A New Era в Токио.
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