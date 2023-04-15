Кайрат Ахметов о бое с Маклареном в ONE: «Закатим красивый поединок»

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Казахстанский боец ММА Кайрат Ахметов прокомментировал предстоящий бой против Риса Макларена.

«Изменился ли Макларен как боец за четыре года? Да, он прибавил. Последние два поединка австралиец уверенно выиграл. Причем в одном из них уже в первом раунде оставил не у дел пятого номера рейтинга.

У него все поражения, что называется «близкие». То есть руку могли поднять как одному, так и второму бойцу. За явным преимуществом Риса Макларена ещё никто не побеждал. Я тоже не стою на месте. Надеюсь, что смогу снова удивить соперника из Австралии. Мы оба – опытные бойцы. Уверен, закатим красивый поединок», – сказал Ахметов.

Поединок Ахметов — Макларен пройдет 5 мая на турнире ONE Fight Night 10: Johnson vs. Moraes 3 в Колорадо. В марте 2019 года Ахметов победил Макларена на турнире ONE: A New Era в Токио.

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