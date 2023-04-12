Кайрат Ахметов о бое с Рисом Маклареном: «Я был удивлен, но мне все равно с кем драться»

Кайрат Ахметов о реванше с Рисом Маклареном в рамках турнира ONE в США:

«Я был удивлен, когда мне снова предложили его, ведь я уже дрался с Рисом. Я не хочу постоянно встречаться с одними и теми же парнями. Я хочу двигаться дальше и встретиться с кем-то новым. Но, в конце концов, мне нужно драться, и мне все равно, с кем я буду драться, поэтому я просто подписал контракт. Я мог бы отказаться от этого боя с Рисом и просто дождаться результата боя Мораеса против Джонсона. Но я не могу просто сидеть на месте. Я не боюсь никого, кроме Бога. Я готов на 100 процентов».

Бой Ахметова пройдет 5 мая.

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