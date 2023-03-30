Али Кабдулла о выступлении в ONE FC: «Я хочу использовать свой шанс и выйти на новый уровень»

Казахстанский боец Али Кабдулла прокомментировал бой на турнире ONE Friday Fights 11 против бразильца Алиссона Барбоса (20-8).

«Я уже около двух месяцев в Таиланде. В начале года мы приехали большим составом с нашей командой «Tobet Top Team», затем почти все ребята вернулись, а я остался ждать поединка. Сейчас в хорошей форме, к весосгонке тоже подхожу нормально, 3-4 килограмма осталось. Соперник опытный, опасный. Как почти все бразильцы хорош в грэпплинге, много дрался в Китае, выезжал на турнир RCC в Россию, но меня это не смущает. Я хочу использовать свой шанс и выходить на новый уровень», – сказал Кабдулла.

33-летний бразилец уже выступал в этом году на ONE Friday Fights 3 и победил болевым в первом раунде. Кабдулла свой предыдущий поединок провел в прошлом году на турнире Eagle FC 51 и уступил решением бойцу из Армении Жоре Айвазяну.

Сумасшедший камбэк Казахстана в матче с Данией: сборная Адиева отыгралась с 0:2, а Шмейхель пропустил с 30-ти метров

Белал Мухаммад о бое с Рахмоновым: «Для меня это не имеет смысла»

Экс-соперник Шавката Рахмонова обещал ударить президента NAIZA