Боец ONE FC Кайрат Ахметов: «Я был в восторге от жизни в США»
Боец ONE FC Кайрат Ахметов поделился впечатлениями от жизни в США.
«Я был в восторге от того, что оказался там и тренировался с лучшими бойцами мира. Мне понравился менталитет людей. Я чувствовал, что Америка действительно была страной возможностей. Все было также, как в фильмах про США: я был впечатлен.
Мои эмоции [по поводу возвращения] зашкаливают! Прошло много времени с тех пор, как [я был там]. Всегда приятно вернуться туда, где вы хорошо провели время. Я не могу дождаться возвращения», – сказал Ахметов.
В 2014-2016 годах Ахметов тренировался в академии ММА Джексона Винка в Нью-Мексико. 5 мая казахстанец проведет бой против Риса Макларена на турнире ONE Fight Night 10 в США.
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