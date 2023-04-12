Боец ONE FC Кайрат Ахметов: «Я был в восторге от жизни в США»

Боец ONE FC Кайрат Ахметов поделился впечатлениями от жизни в США.

«Я был в восторге от того, что оказался там и тренировался с лучшими бойцами мира. Мне понравился менталитет людей. Я чувствовал, что Америка действительно была страной возможностей. Все было также, как в фильмах про США: я был впечатлен.

Мои эмоции [по поводу возвращения] зашкаливают! Прошло много времени с тех пор, как [я был там]. Всегда приятно вернуться туда, где вы хорошо провели время. Я не могу дождаться возвращения», – сказал Ахметов.

В 2014-2016 годах Ахметов тренировался в академии ММА Джексона Винка в Нью-Мексико. 5 мая казахстанец проведет бой против Риса Макларена на турнире ONE Fight Night 10 в США.

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