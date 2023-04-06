Арман Ашимов о создании профиля на сайте UFC: «Пока ничего не могу сказать»
Казахстанский боец ММА Арман Ашимов прокомментировал корреспонденту ситуацию со своим профилем на сайте UFC.
«Мой профиль давно был создан. Ведутся ли переговоры с UFC? Пока ничего не могу сказать», - заявил Ашимов.
Напомним, что ранее появилась информация, что на официальном сайте UFC был создан профайл Армана Ашимова.
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