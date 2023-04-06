Профиль Амана Ашимова появился на сайте UFC

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Профиль бойца MMA из Казахстана Армана Ашимова (12-3-1) появился на официальном сайте UFC. Профиль Ашимова имеет «активный» статус, однако информации о подписании контракта с организацией со стороны казахстанца не было.

Напомним, в прошлом году Ашимов должен был дебютировать на UFC 275 в Сингапуре, но бой сорвался из-за отказа соперника. 

В 2022-м Ашимов дебютировал в профессиональном боксе и провел поединок с грузинским боксером Бухути Татиашвили (3-3, 1 КО). Бой в полулегком весе был рассчитан на четыре раунда и закончился ничьей.

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