Менеджер Рахмонова опроверг слухи о бое с Усманом

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Дэнни Рубинштейн, менеджер полусредневеса UFC Шавката Рахмонова, прокомментировал слухи о разработке боя между казахстанцем и бывшим чемпионом полусреднего дивизиона Камару Усманом.

«Сообщения по поводу разработки боя между Усманом и Рахмоновым являются полной ложью. Об этом мне рассказал менеджер Шавката Дэнни Рубинштейн», – написал в социальных сетях журналист Алекс Бехунин.

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1 комментарий

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MemoMoreno
Да, Усман уже не тот. Рахманов бы на Изи его прошёл после Нокаута. Видно, что Усман начал осторожничать сильно. В общем нету больше прежнего Усмана.
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