Махно о конфликте Чимаева и Рахмонова: «Эта перепалка похожа на прогрев их поединка»

Теги UFC MMA AMC Fight Nights Алексей Махно Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Боец AMC Fight Nights Алексей Махно прокомментировал перепалку в социальных сетях между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым:

«Я склоняюсь к тому, что эта перепалка в соцсетях похожа на прогрев их поединка. Тут задели волков, а Хамзата ассоциируют с волком. Отчасти это национальный символ. Кроме того, Чимаев парирует это в стиле «шакал», Шавкат. Это переход на личность, просто немного завуалированный. Но это поймет даже интеллектуальный идиот», – сказал Махно.

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