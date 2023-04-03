Вице-президент ACA Бадаев: «Рахмонов и Чимаев молодцы, они понимают эту игру»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал конфликт в социальных сетях между Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым.

«Я думаю, Рахмонов и Чимаев не только хотят остаться в инфополе, но и раскручивают свой поединок, который потенциально может стать очень громким. Спортсмены могут говорить о том, что не будут драться, но потом может произойти все, что угодно. Они находятся в одном весе, поэтому теоретически подраться могут. Подогревают интерес к своим персонам. Молодцы, не остаются без высказываний. Круто, что оба бойца понимают эту игру», – сказал Бадаев.

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