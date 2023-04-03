Вице-президент ACA Бадаев: «Рахмонов и Чимаев молодцы, они понимают эту игру»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал конфликт в социальных сетях между Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым.

«Я думаю, Рахмонов и Чимаев не только хотят остаться в инфополе, но и раскручивают свой поединок, который потенциально может стать очень громким. Спортсмены могут говорить о том, что не будут драться, но потом может произойти все, что угодно. Они находятся в одном весе, поэтому теоретически подраться могут. Подогревают интерес к своим персонам. Молодцы, не остаются без высказываний. Круто, что оба бойца понимают эту игру», – сказал Бадаев.

«Самый слабый казах в Казахстане – это я». Отсидевший представитель кокпара Галым ТТ может подраться с Дациком

«До 14 лет казахский знала лучше, чем русский». Ирина Алексеева уехала из Казахстана ради спорта, имела проблемы с WADA, а теперь рвется в UFC

Артем Резников об отношениях с Фирузой Шариповой: «Не хочу комментировать»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий