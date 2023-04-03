Рахмонов может провести бой с экс-чемпионом UFC (vesti.kz)

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) следующий бой в UFC, вероятнее всего, проведет против экс-чемпиона организации в полусреднем весе американца нигерийского происхождения Камару Усмана (20-3).

По информации инсайдера, это противостояние находится в разработке, есть большая вероятность их встречи в клетке. Рахмонов в рейтинге полусредневесов UFC занимает шестое место, а Усман – первый номер.

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