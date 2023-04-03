Рахмонов может провести бой с экс-чемпионом UFC (vesti.kz)

Теги UFC MMA Камару Усман Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) следующий бой в UFC, вероятнее всего, проведет против экс-чемпиона организации в полусреднем весе американца нигерийского происхождения Камару Усмана (20-3).

По информации инсайдера, это противостояние находится в разработке, есть большая вероятность их встречи в клетке. Рахмонов в рейтинге полусредневесов UFC занимает шестое место, а Усман – первый номер.

«Самый слабый казах в Казахстане – это я». Отсидевший представитель кокпара Галым ТТ может подраться с Дациком

«До 14 лет казахский знала лучше, чем русский». Ирина Алексеева уехала из Казахстана ради спорта, имела проблемы с WADA, а теперь рвется в UFC

Артем Резников об отношениях с Фирузой Шариповой: «Не хочу комментировать»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий