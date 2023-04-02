Асланбек Бадаев о бое Резников – Вартанян: «То, что Артем будет переводить Эдика, никто не сомневается»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев о финале гран-при Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«Многие хотели видеть в финале Резников – Раисов, потому что у них была предыстория и реванш был бы уместен. Но у Эдика были свои планы. В последнем бою Артем заставил сомневаться в себе, Кошкин обнажил слабые стороны Артема. Он не любит, когда его бьют. Вартанян говорил, что нельзя против него защищаться, не давать залеживать, бить, заставить максимально потратить энергию. В принципе Кошкин воплощал это в жизнь. Но база есть база, Артем сумел пройти в гард и сделать «север-юг». Сможет ли он это сделать Вартаняну? Посмотрим. То, что Артем будет переводить Эдика никто не сомневается, он переводит всех соперников, но сможет ли он удержать его там и в удобном темпе работать? Много вопросов. Эдик будет делать все, чтобы вымотать Резникова»

Бой пройдет на июньском турнире лиги в Сочи.

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