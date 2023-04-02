Резников о помощи Исмагулова в подготовке к бою с Вартаняном: «Он хорошо встает из борьбы, стойка лучше, чем у Эдика»

Теги UFC MMA ACA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец АСА Артем Резников рассказал о помощи со стороны бойца UFC Дамира Исмагулова в подготовке к финалу гран-при против Эдуарда Вартаняна:

«Дамиру не хватило борьбы, если бы он ее подтянул, то бой с Арманом сложился по-другому. Я ему предлагал помощь в подготовке, теперь он мне поможет подготовиться к бою с Вартаняном. Он очень хорошо встает из борьбы, а стойка у него даже лучше, чем у Эдика», – сказал Резников.

Финал гран-при состоится на июньском турнире АСА в Сочи.

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