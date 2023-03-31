Резников о хейте бойцов: «Никто не видит то, что происходит за октагоном»

Казахстанский боец Артем Резников поделился своим мнением о хейте в сторону спортсменов:

«Взять Петра Яна, все его восхваляли, когда он был чемпионом, сейчас же только хейт. Никто не видит, никто не понимает то, что происходит за октагоном. Никто не знает, может ты вышел с травмой, больной, все видят только то, что происходит в клетке. Едят чипсы с пиццей и говорят, что мешок»

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