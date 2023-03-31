Резников о подготовке к Вартаняну: «Настрой забрать деньги и пояс»

Боец АСА Артем Резников о старте подготовки к бою с Эдуардом Вартаняном в рамках финала гран-при:

«Только начал подготовку, тренируюсь в таком ритме 2 недели, впереди еще 3 месяца. Настрой забрать деньги, пояс и уехать домой»

Бой состоится в июне в Сочи.

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