Резников о подготовке к Вартаняну: «Настрой забрать деньги и пояс»
Боец АСА Артем Резников о старте подготовки к бою с Эдуардом Вартаняном в рамках финала гран-при:
«Только начал подготовку, тренируюсь в таком ритме 2 недели, впереди еще 3 месяца. Настрой забрать деньги, пояс и уехать домой»
Бой состоится в июне в Сочи.
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