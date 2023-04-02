Артем Резников про турнир АСА в Казахстане: «Они не смогут собрать столько людей не в одном городе в России»

Казахстанский боец АСА Артем Резников рассказал о возможном турнире лиги в Казахстане:

«Если АСА в Казахстане проведет турнир, будет полная арена. Они не смогут собрать столько людей не в одном городе России, сколько придет здесь».

Артем сейчас является единственным активным бойцом из Казахстана в лиге АСА. Также на контрактах Каршыга Даутбек и Евгений Егембердиев, однако первый прерывал карьеру, а второй имеет проблемы со здоровьем.

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