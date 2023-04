В УЕФА признали гол Тагыбергена в ворота Дании лучшим во втором туре квалификации Евро

Гол полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена признан лучшим во втором туре квалификации Евро-2024.

Гол Тагыбергена помог Казахстану сравнять счет в матче с Данией: полузащитник «Ордабасы» переиграл голкипера Каспера Шмейхеля дальним ударом с 30-ти метров.

Помимо Тагыбергена, в число номинантов вошли англичанин Букайо Сака, Владислав Морозов из Беларуси и румынский защитник Андрей Буркэ.

The winner had to be Tagybergen... 🇰🇿🤩#EQGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/R2QMa9udDA