В УЕФА признали гол Тагыбергена в ворота Дании лучшим во втором туре квалификации Евро
Гол полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена признан лучшим во втором туре квалификации Евро-2024.
Гол Тагыбергена помог Казахстану сравнять счет в матче с Данией: полузащитник «Ордабасы» переиграл голкипера Каспера Шмейхеля дальним ударом с 30-ти метров.
Помимо Тагыбергена, в число номинантов вошли англичанин Букайо Сака, Владислав Морозов из Беларуси и румынский защитник Андрей Буркэ.
The winner had to be Tagybergen... 🇰🇿🤩#EQGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/R2QMa9udDA— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 31, 2023
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