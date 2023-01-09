Фируза Шарипова о дебюте в кино: «Рада, что досталась эта роль»

Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова поделилась своими впечатлениями от съемки в фильме «Телохранитель», который можно посмотреть во всех кинотеатрах в Казахстане.

«Для меня это был первый, большой опыт в такой роли. Я рада, что мне досталась именно эта роль и мне не пришлось кого-то переигрывать, по сути я сыграла сама себя. Эта роль подошла мне по духу.

Мне удалось поработать с очень профессиональной командой и съемочной группой, которые меня очень поддерживали и помогали, поскольку в тот момент я готовилась к своему дебюту в ММА. Мне понравилось попробовать себя в качестве актера, надеюсь, что и в дальнейшем я еще сыграю ни одну роль. Очень хочу сыграть в комедии, поскольку люблю посмеяться. С нетерпением жду зрительской оценки моего первого опыта в кино»

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