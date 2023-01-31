Фируза Шарипова о романе с Резниковым: «Личную жизнь не комментирую»

Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова ответила на новость в СМИ о возможном романе с бойцом MMA Артемом Резниковым.

«Личную жизнь не комментирую», – написала боксерша в инстаграм.

Напомним, спортсмены вместе отдыхают в Таиланде. Ранее Резников и Шарипова сообщили, что подверглись краже в этой стране.

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