Фируза Шарипова о романе с Резниковым: «Личную жизнь не комментирую»
Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова ответила на новость в СМИ о возможном романе с бойцом MMA Артемом Резниковым.
«Личную жизнь не комментирую», – написала боксерша в инстаграм.
Напомним, спортсмены вместе отдыхают в Таиланде. Ранее Резников и Шарипова сообщили, что подверглись краже в этой стране.
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