Шавкат Рахмонов: «За последний бой я заработал более 200 тысяч долларов»

Шавкат Рахмонов рассказал о заработке после боя с Джеффом Нилом на UFC 285.

«Мы благодарны за искрению поддержку и уважение. Мы не ждем ни от кого подарков. Нам хватает того, что зарабатываем. Пусть кто хочет – лучше поддержит нашу молодежь. Мой заработок за последний бой превысил 200 тысяч долларов», – заявил Шавкат Рахмонов.

Рахмонов сразился с американцем Джеффом Нилом (15-4) и победил его удушающим приемом в третьем раунде.

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