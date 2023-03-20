Шавкат Рахмонов о переносе поединка с Нилом: «Хорошо, что боя не было в январе»

Шавкат Рахмонов выступил с признанием о травме перед последним поединком в UFC.

- Изначально твой бой должен был состояться в январе, но затем поменяли на март. Когда сказали, что поединок перенесут, у тебя была обида какая-то?

– Вообще, да. Я столько готовился. Я думаю, у каждого человека такие мысли бывают. Точнее настроение упало. Мы не можем обижаться – все по воле Всевышнего. Сейчас, я думаю, что и хорошо, что боя не было в январе. Не хочу говорить, почему, но вообще был соперник без травмы у меня. У меня тоже хватало травм, если честно. А когда мы поехали в этот раз, все было хорошо. Когда поехали в декабре, было немного сложно нам. Затем когда вернулись домой и месяц здесь тренировались и залечили травмы, было очень хорошо. В первый раз, когда мы там были, спрашивал себя: «Что происходит со мной?», – сказал Рахмонов youtube-каналу «NAIZA TV».

Напомним, Рахмонов победил Нила удушающим в третьем раунде на UFC 285. Эта победа стала 17-й в карьере бойца (все – досрочно).

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