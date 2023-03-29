Ескараев узнал дату следующего боя

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Brave Combat Federation OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский боец, экс-претендент на титул BRAVE CF Олжас Ескараев вернется в клетку на турнире OCTAGON 44.

Последние три боя Олжас провел в бахрейнской лиге, уступив в титульном поединке узбеку Абдисаламу Кубанычу.

Имя соперника на турнире 29 апреля пока не называется.

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