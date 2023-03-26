Азат Максум получил рабочую визу в США
Казахстанский боец ММА, чемпион лиги OCTAGON Азат Максум получил рабочую визу в США, а значит готовится дебютировать в сильнейшей лиге мира.
Ранее менеджеры Азата Саят Абдрахманов и Нуриддин Садыков заявляли, что со стороны UFC есть интерес к бойцу, загвоздка только в визе.
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